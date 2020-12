Botafogo X Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, rodada 27. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro é dramática. Após a derrota para o Corinthians, no Nilton Santos, o risco de rebaixamento do Glorioso chegou aos 89%.

No momento, a equipe carioca está na penúltima colocação na tabela com 23 pontos. Apenas o Coritiba tem mais possibilidades de cair. Em último, o Coxa tem 93% de risco de jogar a Série B.

Publicidade

Além das duas equipes, o Goiás é mais um clube com risco de jogar a Segundona. A equipe esmeraldina tem 85% de risco de rebaixamento.