Botafogo X Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, rodada 27. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Mais um jogo, mais uma derrota e mais uma ruim atuação do Botafogo. Foi assim a tarde de domingo do clube carioca. No Nilton Santos, o Glorioso perdeu por 2 x 0 para o Corinthians em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

O treinador do alvinegro carioca, Eduardo Barroca, reconheceu os aspectos negativos da própria equipe e elogiou a atuação do clube paulista.

Publicidade

"O Botafogo até teve uma chance aos 10 segundos. Na minha opinião até o gol do Cazares o jogo estava equilibrado. O Botafogo não teve um jogo ofensivo bom, precisamos reconhecer isso, mas até o gol o Corinthians também não tinha tido. Após o gol o jogo ficou mais confortável. No segundo tempo a gente precisou se abrir, fizemos todas as tentativas para dar uma condição de ser mais ofensivo, mas o jogo ficou confortável para o Corinthians.", falou o treinador.

Reconhecendo a falta de reação do Botafogo após sofrer o gol marcado por Juan Cazares, aos 34 minutos do primeiro tempo, Barroca afirmou que a equipe fez uma partida longe do que se esperava e não deu uma resposta a altura da estratégia proposta pelo Corinthians.

Publicidade

"Com certeza não faltou determinação. A gente começou o jogo pressionando, roubamos bola no campo de ataque, mas, obviamente, o Corinthians tem bons jogadores. Depois da vantagem, conseguiu jogar mais confortável. Por questão coletiva, quebrou o jogo, aproveitou o ímpeto de a gente tentar buscar o empate. A gente teve até algumas poucas oportunidades para gerar o empate, mas muito pouco, muito aquém", completou.