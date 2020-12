Gerson 'Canhotinha de Ouro' Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 16:57 | Atualizado 28/12/2020 18:38

Rio - Ídolo do Botafogo, Gerson 'Canhotinha de Ouro', desabafou em seu canal no youtube após derrota do Alvinegro por 2 x 0 para o Corinthians, no estádio Nilton Santos. O ex-jogador ficou revoltado com a atuação ruim do time e da formação que o técnico Eduardo Barroca escolheu.

"Não pode ter um time que erra 35 passes! Tem alguma coisa errada aí… Tinha três jogadores no meio, principalmente o Cícero, que não armam nada. Dá raiva na gente de ver esse time jogar! Não teve apoio dos laterais, um meio-de-campo zero e os da frente não fizeram absolutamente nada. Não entendi nada dessa formação", desabafou.

No entendimento do Canhotinha, caso o atual elenco se mantenha na Série B do ano que vem, tendo em vista que o rebaixamento é cada vez mais provável, a probabilidade de cair para Série C do Brasileirão em 2022 é grande.

"Se o Botafogo entrar na Segunda Divisão, o que é bem provável, ele não vai sair dela com esse time. É mais fácil, com esse time, cair para a Terceira do que pular para a Primeira. Quando é para se matar, o time parece que está num churrasco, na praia, à vontade… Isso é jogo para ter 15 expulsos, ir para dentro, ganhar as divididas, não interessa! Era jogo para isso, e não foi", completou.