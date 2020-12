Emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, Bruno Nazario teve o contrato prorrogado até junho de 2021 Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 11:57

Rio - Com a publicação confirmada pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o Botafogo oficializou a prorrogação de contrato de mais três jogadores. Terceiro goleiro, Saulo acertou a extensão do vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, assim como o experiente volante Cícero, de 36 anos. Emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, Bruno Nazário teve o vínculo estendido até 30 de junho de 2021, com reajuste salarial.

Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, o Botafogo acelerou o processo de renovações para não perder mais peças no carente elenco nas próximas 11 decisões que terá pela frente para evitar a queda para a Série B. Dos nove jogadores em fim de contrato, o lateral-direito Marcinho foi o único que não chegou a um acordo com a diretoria. Livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro, ele está na mira do Corinthians e de clubes do exterior.

No início da semana, a diretoria já havia confirmado as renovações com o goleiro Diego Cavalieri, até dezembro de 2021, o zagueiro Helerson, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o volante Luiz Otávio e o atacante Lucas Campos até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro.

Ao término da competição, a nova diretoria, liderada pelo presidente Durcesio Mello, deve comandar uma ampla reformulação. Em grave crise financeira, o clube depende da negociação da dívida na casa dos R$ 950 milhões para avançar na criação do Botafogo S/A. Com o orçamento limitado, o clube já mira destaques da Série B e promete criar espaço para destaques da base como o goleiro Andrew, os zagueiro Sousa e Wesley, o volante Romildo, os atacantes Ênio, Rafael Navarro. Principal aposta da base, o também atacante Matheus Nascimento, de 16 anos, deve receber mais oportunidades, assim como o apoiador Cesinha, contratado ao Internacional em parceria com o Três Passos Atlético Clube, do Rio Grande do Sul.