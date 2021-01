João Paulo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - O meia João Paulo teve o seu contrato com o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, encerrado na última quinta-feira. Com isso, o atleta volta a pertencer ao Botafogo, porém, a equipe norte-americana tem até o próximo dia 15 para exercer o seu direito de compra pelo atleta. As informações são do portal "FogãoNet".

João Paulo, de 29 anos, foi emprestado ao Seattle Sounders no começo do ano. Ele tem contrato com o Botafogo até o fim de 2021. O clube norte-americano está em negociações e já avisou que pretende adquirir João Paulo em definitivo. A vontade do meia também é de continuar.



Segundo informações da Rádio Tupi, o Seattle Sounders deve depositar US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões) para assinar com João Paulo por duas temporadas.



João Paulo chegou ao Botafogo em 2017. Ele atuou em 119 partidas pelo clube carioca e marcou sete gols.