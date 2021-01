Victor Luis Vitor Silva/Botafogo

Rio - Considerado um dos jogadores com mais expectativa entre os que chegaram ao Botafogo no ano passado, o lateral-esquerdo Victor Luis não teve o mesmo rendimento da sua primeira passagem pelo clube. Ao analisar o ano de 2020 em seu perfil no Instagram, o atleta falou sobre momentos difíceis dentro e fora do campo.

"Na parte profissional foi um ano muito duro e difícil, pois vim para o Botafogo com uma expectativa alta de fazer uma grande temporada, mas infelizmente estamos passando por problemas que muitas vezes fogem da minha alçada. Da minha parte nunca faltou comprometimento em trabalhar e honrar essa camisa. Faltam ainda algumas rodadas que serão extremamente importantes para nossa sobrevivência na Série A", afirmou.



No momento, o Glorioso está em penúltimo lugar e em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

Victor Luis pediu mobilização para ajudar o Alvinegro a escapar da degola.

"O que eu posso dizer é que nunca faltou ou faltará comprometimento e respeito pela instituição Botafogo, um clube que aprendi a gostar e respeitar desde minha primeira passagem. Enquanto tiver esperança e possibilidade, farei meu melhor.



Então, é hora de nos unirmos e tentar fazer nosso melhor para sair dessa situação e manter o clube na primeira divisão. Eu erro, acerto, mas jamais vou me omitir e deixar de me entregar ou fugir da minha responsabilidade".



O jogador de 27 anos ainda desejou um 2021 com paz, harmonia e "que os médicos possam achar logo a cura para esse vírus que tirou muitas vidas em todo o mundo". E ponderou: "Que possamos logo ter a torcida novamente nos estádios com segurança para nos apoiar".