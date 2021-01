Emprestado pelo Botafogo, Luiz Fernando só terá futuro definido pelo Grêmio após Copa do Brasil Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 11:26

Rio - Emprestado pelo Botafogo ao Grêmio, Luiz Fernando terá seu futuro decidido somente após a final da Copa do Brasil, quando encara o Palmeiras. A diretoria do Tricolor Gaúcho trabalha nos bastidores para que nenhuma negociação ou assuntos externos atrapalhem o desempenho dos comandados de Renato Portaluppi. Além do atacante, o meia Robinho também vai permanecer até o fim de fevereiro.

Publicidade

"Estamos totalmente concentrados na reta final da temporada. Nenhuma negociação ou tratativa de renovação contratual será iniciada antes da final da Copa do Brasil. Após o término da competição, vamos sentar e iniciar as conversas", afirmou Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, em entrevista ao jornal "Zero Hora".



O dirigente também revelou que nos contratos dos dois jogadores existem cláusulas de renovações automáticas até o fim deste ano, caso haja interesse por parte do Grêmio.



Publicidade

"Tanto o Luiz Fernando quanto o Robinho têm dispositivos contratuais que nos possibilitam a extensão do vínculo, de forma unilateral, até o fim de 2021. Após a decisão da Copa Brasil vamos ver o que faremos", explicou.