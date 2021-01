Maurão, motorista do Botafogo, é mais uma vítima da Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 16:40

Desejamos conforto aos familiares e amigos. Nunca esqueceremos de você, Maurão. Obrigado por tudo — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 6, 2021 Rio - O Botafogo está de luto. Morreu nesta quarta-feira, aos 63 anos, vítima da Covid-19, Mauro Sampaio, popularmente conhecido como Maurão, motorista do ônibus que transportava os jogadores. Ele estava na função há 15 anos.

Recentemente, Maurão vinha lutando para conseguir realizar uma cirurgia bariátrica, com o intuito de minimizar as dores no joelho causadas pelo sobrepeso. A torcida se solidarizou com a causa e chegou a arrecadar R$ 31 mil para ajudá-lo.

Além de funcionário, Maurão também era torcedor fanático do Botafogo e foi fundador da torcida Raça Alvinegra. Antes da partida nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, no Nilton Santos, os jogadores alvinegros entrarão com uma faixa em homenagem ao motorista.