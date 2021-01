De volta à lateral esquerda, Victor Luís foi boa opção na bola parada Victor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 21:29 | Atualizado 06/01/2021 21:32

Diego Cavalieri: Correspondeu quando acionado, não teve culpa nos gols. NOTA: 6

Kevin: Partida fraca, não atacou nem defendeu com eficiência. NOTA: 4

Marcelo Benevenuto: Partida minimamente segura, não comprometeu. NOTA: 5,5

Kanu: Falhou em acompanhar Renato Kayzer no primeiro gol. NOTA: 4,5

Victor Luis: Apesar do erro no segundo gol, foi o destaque positivo do Botafogo, principalmente na bola parada. NOTA: 6,5

José Welison: Foi bem no meio, tentou criar chances para o ataque, que não correspondeu. NOTA: 6

Caio Alexandre: Referência no meio de campo, esteve apagado no jogo, não criou chances. NOTA: 4,5

Cícero: Quase não se ouviu o nome do veterano volante no Nilton Santos. Atuação apagada. NOTA: 5

Bruno Nazário: Partida burocrática, nada acrescentou ao time. Deixou a desejar na criação. NOTA: 5

Kalou: Perdeu três grandes chances, sendo uma delas muito clara, parece que até hoje não tem ritmo de jogo. Péssima partida. NOTA 3

Pedro Raul: Começou bem no jogo, ajudando até na defesa, porém desperdiçou muitas chances - NOTA: 6

Matheus Babi: Sobra em vontade o que falta em habilidade, entrou bem mas não teve muitas oportunidades. NOTA: 5,5

Lecaros: Entrou muito bem na partida, criou boas chances de marcar. NOTA: 6

Rhuan: Buscou chances pelo lado do ataque, mas assim como seus companheiros, nada pôde fazer .NOTA: 5

Cesinha: Entrou e não teve oportunidade alguma. SEM NOTA

Barrandeguy: Entrou e não teve oportunidade alguma. SEM NOTA

Eduardo Barroca: Montou um time ofensivo, tomou dois gols e botou o time ainda mais pra frente, só não tomou mais por demérito do adversário. NOTA: 4