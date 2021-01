Gatito: incômodo no Alvinegro Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 10:55

Rio - Lesionado, o goleiro Gatito Fernández segue de fora do Botafogo. Era esperado que ele voltasse à equipe contra o Athletico-PR, mas a tendência é que o jogador não entre em campo até o fim da temporada.

Publicidade

Segundo informações do "ge", um medicamento no qual o jogador usou para tratar edema ósseo no joelho direito, enquanto estava com a seleção paraguaia, pode ter piorado o quadro.



"Simplesmente tive uma contusão grave e o tratamento está em andamento ainda. Não tem ninguém mais revoltado do que eu. Minha família e meus amigos percebem isso todos os dias", declarou Gatito ao site “GE”.

Publicidade

O departamento médico Alvinegro, juntamente com o jogador, tentam reverter esta situação. Enquanto isso, Gatito buscar formas de ajudar o elenco na briga contra o rebaixamento.

"Neste último jogo contra o Athletico, eu estava com o grupo no estádio. Nas semanas sem jogos a convivência nos treinos é mais intensa. Conversando com os companheiros podemos ajudar também de alguma maneira. É muito melhor estar em campo, mas como estou aqui há muito tempo, tenho a liberdade de poder usar a experiência como exemplo ou inspiração – disse Gatito, que acredita na permanência na Série A".

Publicidade

"Eu acredito nesse grupo e não podemos desistir. Até porque, se não conseguirmos, temos de saber que fizemos todo o possível", completou.