Durcesio Mello Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 16:52

Rio - O Botafogo contratou um novo reforço para o clube, mas não para as quatro linhas. O Alvinegro anunciou Alessandro Langone para ser o "controller" e analisar contratos e processos internos de finanças.

Publicidade

Langone já estava trabalhando no Grupo de Trabalho de Transição para a gestão Durcesio Mello e a função será como a de uma auditoria. Com passagens pela Ernst & Young, ele terá como função de tentar reduzir as despesas do clube, e assim, preparar o terreno para o novo CEO, que ainda não foi decidido quem será.



A contratação dele faz parte de um processo de profissionalização do clube carioca. A ideia de reduzir os gastos foi uma das ideias apresentadas por Durcesio de Mello, presidente eleito do clube, durante sua campanha.