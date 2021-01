O volante Cícero pode ficar no Botafogo até o final de 2021 Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 12/01/2021 16:22

Um dos nomes mais criticados pela torcida do Botafogo por causa de suas péssimas atuações, o volante Cícero, de 36 anos, pode continuar no clube até o final da atual temporada. O jogador, cujo atual contrato vai até fevereiro, pediu uma cláusula para renovar até dezembro, como uma maneira de compensação por ter sofrido redução salarial — ele não recebe mais direitos de imagem.

Cícero desembarcou em General Severiano em 2019, trazido por Anderson Barros e Gustavo Noronha, ex-gerente de futebol e vice de futebol, respectivamente. Apesar da decadência técnica na carreira, o atleta fechou por três anos e com um dos salários mais altos do clube.

Publicidade

A rescisão poderia acontecer em caso de rebaixamento do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube se viu desprotegido depois que cortou uma boa parte dos vencimentos do jogador. Com a entrada do Comitê de Futebol, liderada pelo ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, o jogador chegou a ser afastado por duas vezes, mas reintegrado após negociações.