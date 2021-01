Eduardo Barroca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 11:00

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, afirmou, logo após ser eleito, que tem o interesse de manter Eduardo Barroca no comando da equipe na próxima temporada. Porém, de acordo com informações do portal "UOL", essa situação pode não acontecer. As críticas dos torcedores ao trabalho do técnico podem acabar mudando os planos da diretoria.

Publicidade

Boa parte dos torcedores alvinegros já se manifestaram de forma contrária à permanência e fazem pedidos por mudanças mais drásticas no departamento de futebol tão logo a temporada 2020 termine, em fevereiro.



A situação do Botafogo no Brasileiro é delicada. Com 23 pontos, em penúltimo lugar, o Glorioso já tem de acordo com informações do portal "Infobola", 98% de risco de rebaixamento para a Série B do Brasileiro.

Publicidade

Em sua segunda passagem pelo Botafogo, Eduardo Barroca dirigiu a equipe em quatro jogos. Foram três derrotas e apenas uma vitória. O Glorioso tem nove jogos até o fim do Brasileiro