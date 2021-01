Lucas Campos Jayson Braga/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 14:58

Rio - O atacante Lucas Campos está de saída do Botafogo. Segundo o site "GE", nesta quarta-feira o jogador assinou com o Valletta F.C., de Malta, até junho de 2022. O Alvinegro ainda ficará com 20% dos direitos do atleta opara negociações futuras.

Lucas foi pouquíssimo utilizado pelo Botafogo em 2020. O jogador entrou em campo apenas em quatro oportunidades, sendo duas delas no Carioca, quando o clube atuou com time reserva. Depois, foi utilizado por Eduardo Barroca nas partidas contra Flamengo e São Paulo.

O jogador, assim como outros atletas, tinha contrato até o fim de 2020, mas estendeu até fevereiro por conta do Brasileirão. O Botafogo não receberá compensação financeira pela transação.

Desde que subiu aos profissionais, Lucas Campos disputou apenas 16 jogos pelo Botafogo e não marcou nenhum gol. Ele chegou a ser emprestado ao Nova Iguaçu e ao Atlético Tubarão em 2019.