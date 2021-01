O zagueiro Marcelo Benevenuto (E) foi jogar pelada com os amigos no final de semana Reprodução/Facebook

Por MH

Publicado 13/01/2021 17:07

Afundado em uma crise financeira sem fim e virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem nos números a explicação para um dos momentos mais delicados de sua centenária história. De acordo com um levantamento feito pelo site Globoesporte.com, logo depois da goleada por 3 a 0 sofrida para o Vasco (domingo passado, em São Januário), o Alvinegro registrou mais uma marca negativa.

A equipe perdeu 39% dos seus jogos entre 2020 e 2021 — ao todo, foram 19 nos 49 compromissos no ano, além de 18 empates e 12 vitórias. Pela Série A, das últimas 11 partidas, o Alvinegro perdeu dez vezes e só ganhou uma, contra o lanterna Coritiba. Os 12 triunfos em 2020, o que corresponde a 24% dos resultados positivos, equivalem ao menor percentual de vitórias do clube no século.



Publicidade

Com 23 pontos e na vice-lanterna do Brasileirão, o Botafogo ainda tem nove rodadas para se salvar de seu terceiro rebaixamento. No próximo domingo, na Vila Belmiro, o time enfrenta o Santos.

Galera na bronca

Publicidade

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo no clássico com o Vasco, na rodada passada, o zagueiro Marcelo Benevenuto foi flagrado em uma pelada com os amigos em Resende, local onde vive a sua família. O jogador, que é um dos piores do clube no Brasileirão, foi criticado por descumprir os protocolos de segurança da Covid-19. O defensor já teve o seu nome envolvido em outra polêmica, quando foi visto em uma boate na Barra da Tijuca ao lado do atacante Matheus Babi. Os dois foram curtir uma noitada logo após a derrota do Botafogo para o Corinthians, por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no dia 27 de dezembro.