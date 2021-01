Em recuperação de uma lesão na coxa direita, Forster não tem previsão de voltar ao Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 19:32 | Atualizado 13/01/2021 19:36

Rio - Com a confirmação de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, Rafael Forster segue sem previsão de volta ao Botafogo e reduz ainda mais as escassas opções de Eduardo Barroca para enfrentar o Santos, domingo, às 16h, na Vila Belmiro. O zagueiro era o favorito para substituir Marcelo Benevenuto, suspenso, no clássico com o Vasco. O jovem Sousa foi escalado ao lado de Kanu na derrota por 3 a 0, em São Januário.

O departamento médico alvinegro atualizou a situação de Luiz Otávio, que iniciou o trabalho de transição e tem chances de ser relacionado. O volante sentiu um desconforto na coxa antes do do clássico com o Vasco. Os exames realizados não constataram lesão muscular.

Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, 19º, com 23 pontos, o Botafogo vive um momento dramático, com risco de 98% de queda para a Série B, de acordo com o 'Infobola'. Contra o Peixe, tentará interromper a sequência de três derrotas na competição.