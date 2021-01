Testemunha da Era de Ouro do Botafogo, Agnaldo Timóteo lamenta a delicada situação do time do coração Ag. News

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 17:30

Rio - Torcedor ilustre do Botafogo, o cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, testemunhou de perto os áureos tempos do clube na Era Garrincha, Didi, Gerson, Jairzinho... Indignado com a péssima fase do Glorioso, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro - 19º colocado, com 23 pontos em 29 jogos -, o artista 'soltou a voz' no programa 'Os Donos da Bola', da Band, para motivar a equipe, que tem mais de 98% de chance de rebaixamento.

"O Botafogo jogou uma partida bastante satisfatória contra o Vasco, apesar de ter perdido por 3 a 0. Se acreditem. O time que venceu o Atlético-MG pode ganhar de todo mundo. Se acreditem. Combinem, acertem, assistam seus videoteipes, vejam onde estão os erros, aprendam. Sou analfabeto, conheci 37 países. I don’t speak english, falo português e spanish. É o bastante. A gente fica indignado, é time do Botafogo, de Paulo Cezar, Jairzinho, Fischer, Nilton Santos, é Garrincha. Pelo amor de Deus né, por favor", desabafou o cantor.



Em delicada situação na competição, o Botafogo precisa, no mínimo, chegar aos 44 pontos, segundo o matemático Tristão Garcia, para conseguir o livramento na reta final contra Santos, Atlético-GO, Fluminense, Palmeiras, Sport, Grêmio, Goiás, São Paulo e Ceará). Ainda assim, a pontuação pode não ser sufiente para evitar a degola.

"A situação do Botafogo está muito complicada, tem 98% de chances de rebaixamento faltando nove rodadas. Para quem não lembra, o Fluminense em 2009 chegou ter a 98% de risco, mas faltavam dez rodadas. Quando o Fluminense chegou na rodada 29 reduziu o risco para 94% e precisava de 21 pontos para escapar. O Botafogo precisa de fazer 21, a melhor notícia que posso dar é que com 44 escapa. Tem que transformar esses 2% (de chance de permanecer na Série A) em 100%, isso sim que é difícil", disse Tristão Garcia, em entrevista à 'Rádio Tupi'.