Publicado 17/01/2021 10:58

Rio - Com o rebaixamento se tornando algo mais real a cada dia, o Botafogo já começa a planejar a próxima temporada. A diretoria do Glorioso já definiu a montagem do elenco e jogadores com contrato até o fim de fevereiro, mês que acaba o Brasileirão, não devem seguir na equipe. Segundo informações do site "ge.com" o atleta Éber Bessa está fora dos planos.

O Botafogo já entrou em contato com o satff do atleta, que analisa outros planos para o futuro do meia de 28 anos. O jogador participou de apenas sete jogos pelo clube, sendo titular em apenas um. Nos outros, entrou na metade da partida e nada pôde fazer para melhorar o desempenho do time. Perdeu seis jogos e empatou um. O jogador passou os últimos seis anos em Portugal, e aparentemente, não se readaptou ao futebol brasileiro.

O meia não foi sequer relacionado para a partida de logo mais contra o Santos, às 16 horas, Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Brasileirão.