Cícero, jogador do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 19:50

Rio - Planejando a reformulação do elenco para a próxima temporada, o Botafogo monitora a situação de atletas que tem contrato no fim. Um deles é Cícero, que tem um gatilho de renovação automática caso o clube permaneça na Série A.

Se o Glorioso for rebaixado, o vínculo com o atleta se encerra e ele não continuará em General Severiano. O volante jogou apenas sete partidas pelo Alvinegro, sendo duas como titular. Dando apenas uma assistência.

Com 23 pontos, o Glorioso tem apenas oito jogos até o fim do torneio. Na próxima rodada, a equipe comandada por Eduardo Barroca volta a jogar na próxima quarta-feira. O adversário será o Atlético-GO, no Nilton Santos, às 17 horas. O Santos joga na quinta contra o Fortaleza, no Castelão, às 19 horas.