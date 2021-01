Kanu Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/01/2021 19:00

Rio - O zagueiro Kanu, de 23 anos, teria despertado o interesse do Cruz Azul, do México. A informação vem repercutindo na imprensa do país norte-americano, após ter sido divulgada pelo jornalista local Beto Gutlop. O atleta tem contrato com o Botafogo até o fim de 2022.

Kanu foi revelado pelo Botafogo e é um dos poucos atletas da equipe carioca que recebem elogios, apesar do atual momento do Glorioso na temporada. O jogador atuou em 43 partidas até o momento com a camisa alvinegra e não fez nenhum gol.



O jogador fez a sua estreia como profissional do Botafogo em 2018. Porém, somente se firmou como titular da equipe alvinegra na atual temporada.