Pedro Raul. Santos x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Vila Belmiro. 17 de Janeiro de 2021, Santos, SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 19:24 | Atualizado 17/01/2021 19:24

Rio - Responsável pelo gol do Botafogo na tarde deste domingo, na derrota por 2 x 1 para o Santos, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão, o atacante Pedro Raul se irritou do banco de reservas do Glorioso assim que o juiz da partida, Leandro Pedro Vuaden, apitou o fim de jogo.

Felipe Brisolla, jornalista que estava trabalhando na transmissão do Premiere, relatou ao narrador Odinei Ribeiro que o centroavante do Fogão deixou o campo reclamando muito com os colegas de equipe.

Publicidade

"Um destaque aqui do banco de reservas: Pedro Raul, assim que terminou a partida, Odinei, levantou e disse: “Depois não adianta ficar com a cabeça baixa”. Reclamou bastante com os jogadores do Botafogo. Ele estava bastante irritado mesmo ao final da partida", revelou.