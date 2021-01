Benevenuto VÍTOR SILVA / BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:00

Rio - Além de Kanu, que despertou o interesse do Cruz Azul, do México, outro jogador de defesa pode estar deixando o Botafogo. De acordo com informações do portal "FogãoNet", Marcelo Benevenuto teria recebido sondagens de clubes do exterior.

De acordo com o site, há o interesse de uma equipe da França e de outra dos Estados Unidos. Revelado pelo Glorioso, o defensor, tem 25 anos, e o seu contrato vai até o fim de 2023. Apesar disso, existiria o interesse do clube carioca negociar o atleta.



Marcelo fez a sua estreia pelo Botafogo em 2016. Na atual temporada, o defensor entrou em campo em 43 partidas e fez dois gols pelo clube carioca.