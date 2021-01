Gramado do Engenhão na partida entre Fluminense e Sport Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:34

Rio - O estado crítico do gramado do Estádio Nilton Santos chamou atenção de quem acompanhou a partida entre Fluminense e Sport, no último sábado. Nesta segunda-feira, durante o programa "Seleção SporTV", o narrador Luís Roberto fez críticas ao Botafogo pela manutenção e afirmou que, nessas condições, o local não merece levar o nome do ídolo botafoguense.

"O Engenhão sábado apresentou um gramado, não vou chamar de Nilton Santos por causa daquele gramado, não merece, falaram que é por causa da pandemia. Tive que ouvir isso. Ah, fala sério. Todos os outros campos no Brasil estão bons, verdinhos, impecáveis. Está tão perdido que não custa falar a verdade, “não temos dinheiro para cuidar do campo”. O problema crônico no Rio é questão de incompetência. O Maracanã é um caso à parte pelo excesso de jogos, mas São Januário e Nilton Santos nós sofremos. O palco do espetáculo não dá para dizer que é ruim por outro motivo, é por incompetência", disse Luís.

Ainda durante a partida do último sábado, o Botafogo divulgou uma nota para justificar a má condição do gramado.

"O gramado do Estádio Nilton Santos apresenta este aspecto visual pois está seguindo o seu cronograma de manutenção. Está em curso uma revitalização usando cortes verticais, por parte da Greenleaf, visando melhor condição de uso. A atual condição não prejudica ou compromete a segurança dos atletas. A previsão é que de 7 a 10 dias as condições estéticas estejam normais", disse o clube.