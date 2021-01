Durcesio Mello Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/01/2021 09:30

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello já afirmou em algumas oportunidades que é fã do treinador Eduardo Barroca. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o mandatário afirmou que deseja manter o técnico por muito tempo no comando do clube carioca.

"Gosto do trabalho dele e gostaria de mantê-lo por quatro anos, mas não sei nem se vou manter para o Campeonato Carioca. O diretor de futebol vai decidir isso, ele vai ter essa autonomia. Eu não quero fazer esse tipo de influência. Mas a minha vontade, se eu sou o diretor de futebol eu manteria o Barroca. Eu manteria o Barroca com certeza", afirmou.



O presidente criticou a rotina de demissões de técnico no futebol brasileiro e disse que defende uma nova metodologia e que tentará trazer isso para o Glorioso.

"Eu quero mudar esse padrão no Brasil, muita pretensão da minha parte, mas a imprensa é a primeira a falar que é contra essa mudança de técnico toda hora, o elenco reclamou muito dessa mudança que a gente teve esse ano, de vários técnicos. Então, eu gostaria de manter o Barroca", disse.