Loco Abreu Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:29

Rio - O atacante Loco Abreu se ofereceu para treinar o Botafogo de graça na reta final do Brasileirão. De acordo com o ex-vice de futebol, André Silva, o ídolo alvinegro se colocou à disposição do clube para tentar evitar o rebaixamento, mesmo sem poder entrar em campo.

"O Loco me pediu para vir aqui ficar uns dias no Botafogo, sem cobrar nada, para tentar ajudar. Ele queria fazer isso. Está recusando propostas porque queria vir para cá, treinar com os atletas e tentar incentivar. Isso é identificação e ajudar", disse André ao canal "Mídia Botafoguense".

Além do uruguaio, André também revelou que Maicossuel foi outro que se dispôs a ajudar.

"O Maicosuel me ligou e disse que quer ajudar. Isso é muito legal de ver. Solidificou dentro dos jogadores que aqui passaram", completou.