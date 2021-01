Pedro Raul: centro das atenções Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Por MH

Publicado 19/01/2021 14:30

Artilheiro do Botafogo na temporada, com 12 gols, o atacante Pedro Raul acabou sendo beneficiado por um acordo esdrúxulo feito pelo antigo Comitê de Transiçãoa, liderado por Carlos Augusto Montenegro. Segundo o Canal do TF, por cláusulas contratuais, o clube terá que pagar € 1,5 milhão (cerca de R$ 9,6 milhões) ao centroavante, em três parcelas a cada seis meses, a partir do meio de 2021.

A divulgação do gatilho deixou a torcida alvinegra ainda mais irada com os ex-dirigentes, que em diversos momentos pregaram a ideia de que o Botafogo deveria fazer um grande corte em seus gastos para ter um mínimo de condição de sobreviver nos próximos anos. Pedro Raul precisava disputar 60% das partidas do clube, sem contar as que estivesse lesionado.

O clube de General Severiano é dono de 70% dos direitos econômicos, mas agora tenta negociar repassar percentual ao jogador, como acordo pela dívida. Os outros 30% pertencem ao Vitória de Guimarães, de Portugal.

Pedro Raul, que já chegou a receber uma oferta de R$ 10 milhões por parte do Grêmio — prontamente ela foi recusada pelo Botafogo —, deve deixar o clube depois do Campeonato Brasileiro. Ele já recebeu uma boa sondagem do futebol japonês.