Por O Dia

Publicado 20/01/2021 20:25

Rio - A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro ficou ainda mais desesperadora após a derrota sofrida para o Atlético-GO, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Após a derrota, o Glorioso foi alvo de uma brincadeira do Íbis, que definiu a campanha como "invejável".

Nas últimas 13 partidas, o Botafogo foi derrotado em 12 oportunidades. Com apenas 23 pontos, a equipe de Eduardo Barroca está com seu rebaixamento muito perto de ser sacramentado.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 20h30, contra o Fluminense, em São Januário.