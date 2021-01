Matheus Babi lutou muito e fez o gol de honra do Botafogo na derrota para o Atlético-GO Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2021 10:51

Rio - Em situação dramática no Brasileiro, o Botafogo perdeu mais uma na última quarta-feira. Com o resultado negativo contra o Atlético-GO, a equipe comandada por Eduardo Barroca tem 99% de risco matemático de ser rebaixada para a Série B da competição. As informações são do portal "Infobola".

Atualmente, o Glorioso tem apenas 23 pontos e está na última colocação da Série A. Faltam oito partidas para o fim do torneio e a equipe carioca ainda busca um milagre para evitar o terceiro rebaixamento da sua história.



Além do clube de General Severiano, duas equipes também estão bem próximas do rebaixamento. O Coritiba, que empatou com o Fluminense, tem 96% de risco der cair para a Série B. E o Goiás, que aparece com 87%, de possibilidades de rebaixamento.