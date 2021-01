Kanu Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/01/2021 10:46 | Atualizado 22/01/2021 10:47

Rio - De saída para o Cruz Azul, o zagueiro Kanu, de 23 anos, não joga mais pelo Botafogo. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o jogo contra o Atlético-GO foi o último dele com a camisa do Glorioso. O defensor é considerado um dos principais jogadores do elenco alvinegro.

A informação sobre o Botafogo ter aceitado a oferta foi dada em primeira mão pelo portal "globoesporte.com". Os valores da proposta estão estimados em US$ 400 mil (cerca de R$ 2,14 milhões) pelo empréstimo e opção de compra de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 22 milhões).



De acordo com o site, a equipe carioca ainda gostaria de aumentar os gatilhos de produtividade do jogador. Sem Kanu, Barroca terá que escolher entre Sousa, Rafael Forster e Wesley para encarar o Fluminense no próximo domingo.

Acordo com diretor de futebol

Eduardo Freeland é o novo diretor de futebol do Botafogo. Ele está de volta ao clube carioca após três anos. Na sua passagem anterior, o dirigente sagrou-se campeão brasileiro sub-20 em 2016, entre outros títulos na base alvinegra. Atualmente, ele atuava na função de gerente de futebol de base do Flamengo.