Rio - Chegou a hora da verdade. Botafogo e Napoli começam a decidir o título do Campeonato Brasileiro Série A-2, a segunda divisão nacional, neste domingo, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, Santa Catarina, às 16h. O jogo da volta, no Estádio Nilton Santos, está marcado para o próximo domingo. Não há critério de gol qualificado fora de casa.

O Botafogo, com um orçamento abaixo de R$ 1 milhão anuais, superou os favoritos Ceará e Bahia, que investiram até quatro vezes mais na montagem da equipe para a disputa da competição, no decorrer da fase mata-mata para chegar na final do Brasileirão Série A-2.

O Napoli também chega para a decisão com destaque para a montagem do elenco com poucos recursos financeiros. A equipe catarinense superou o Real Brasília nos pênaltis nas semi-finais. Antes, passou por Juventus-SP e Real Desportivo



A classificação para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada está garantida, mas a decisão pode ser a cereja do bolo para o Botafogo. Com o planejamento totalmente visado para a ascensão entre divisões, o clube de General Severiano cumpriu o papel principal na A-2, mas pode bater à porta da A-1 com um troféu na mão.

Para isto, conta com Vivian, Kélen e Karol Lins. O trio ofensivo tem sido importante e decisivo na questão dos gols marcados na fase eliminatória da competição. Atrás, Rubi, goleira, e Chaiane, lateral-esquerda, também são destaques e garantem atuações regulares.

O planejamento para a próxima temporada e a primeira divisão já começou para o Botafogo, mas o Alvinegro quer se despedir da A-2 levantando uma taça. Do outro lado, contudo, o Napoli-SC promete um confronto equilibrado.