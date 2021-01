Desfalque nas duas últimas rodadas do Brasileiro, Diego Cavalieri volta ao Botafogo contra o Fluminense Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/01/2021 20:06

Rio - Na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, o Botafogo terá duas mudanças iniciar, ainda que tardiamente, uma milagrosa reação capaz de mantê-lo na Série A a partir do clássico com o Fluminense, neste domingo, às 20h30, em São Januário. Com Diego Cavalieri de volta e Rafael Forster no meio de campo, o Glorioso confirmou a escalação para o Vovô.

Liberado pelo departamento médico, o goleiro retoma a vaga de titular de Diego Loureiro, elogiado nas derrotas para Santos e Atlético-GO. Com o impasse na negociação com o Cruz Azul, do México, Kanu está escalado ao lado de Marcelo Benevenuto.

Com um incômodo no músculo adutor da coxa esquerda, Pedro Raul desfalca o Glorioso. Com poucas opções, o técnico Eduardo Barroca manteve Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, ao lado de Matheus Babi no ataque.



O Botafogo está confirmado com a seguinte formação: Diego Cavalieri, Kevin, Kanu, Marcelo Benevenuto e Victor Luis; Rafael Forster, Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Nascimento e Matheus Babi.