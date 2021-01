Marcelo Cabo Reprodução/Twitter

Rio - A situação de Eduardo Barroca no comando do Botafogo não está fácil. Apesar dele contar com o apoio do presidente Durcesio Mello, a pressão pelo péssimo retrospecto do treinador no comando da equipe vem aumentando. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o nome do treinador Marcelo Cabo, do Atlético-GO, foi ventilado no Glorioso.

Nascido no Rio de Janeiro, Marcelo Cabo faz bom trabalho no clube goiano. Ele comandou a equipe em 13 partidas, com seis vitórias, quatro empates e três derrotas no Brasileiro. No momento, o Dragão ocupa a 13ª colocação na tabela.



De acordo com o portal, o treinador do Atlético-GO vê com bons olhos uma possibilidade de dirigir o Glorioso. A definição do futuro de Barroca deverá ser tomada nesta terça-feira, quando Eduardo Freeland, diretor de futebol, inicia o seu trabalho no clube.