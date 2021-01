Éder Bessa não é mais jogador do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:50

Rio - O Botafogo já começou sua reformulação para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o atacante Éder Bessa, de 28 anos, não é mais jogador do clube. Ele rescindiu contrato com o Glorioso e está a caminho do futebol português.

O acordo com o atleta de 28 anos se deu de maneira rápida, para não atrapalhar os planos do jogador. O atacante tem uma proposta do Farense, de Portugal, país que atuava antes de assinar com o Alvinegro.

Formado na base do Cruzeiro, Éder Bessa nunca conseguiu destaque no futebol brasileiro. Após rodar por clubes sem expressão do país, o jogador foi vendido ao Marítimo, de Portugal em 2014. Ele atuou em cinco temporadas pelo clube e em mais duas pelo Vitória de Setúbal até ser contratado pelo Botafogo em outubro de 2020. Pelo Glorioso, ele só fez sete jogos e não marcou.