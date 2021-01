Matheus Babi mal chegou e já ganhou a titularidade no Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 28/01/2021 15:50

Rio - O Botafogo recebeu, na manhã desta quinta-feira, uma proposta do Santa Clara, de Portugal, pelo empréstimo Matheus Babi até junho, com opção de compra ao fim do compromisso. A oferta de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões, não convenceu a diretoria, que exige o valor da multa rescisória, estipulada em 3 milhões de euros, R$ 20 milhões, aproximadamente, para bater o martelo.

O atacante, de 23 anos, está emprestado pelo Serra Macaense ao Alvinegro até o dezembro de 2021. Dono de 40% dos direitos de Babi, a nova diretoria espera fazer caixa com um dos poucos destaques na pífia campanha do clube no Campeonato Brasileiro. Em último lugar na classificação, com 23 pontos, o Glorioso tem 99% de rebaixamento. Mesmo que emplaque uma milagrosa recuperação e permaneça na Série A, o presidente recém-empossado, Durcesio Mello, promete uma ampla reformulação em 2021.

A equipe que gere a carreira do atleta, no entanto, entendeu que a oportunidade de atuar no Santa Clara, oitavo colocado no Campeonato Português, não é das mais interessantes. Mas, caso o clube alcance o valor da multa, a situação será revista. O atacante, de 1,94m, marcou oito gols 34 jogos pelo Botafogo. Seus empresários avaliam com carinho as sondagens que têm chegado de clubes do Brasil e do exterior.