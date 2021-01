Kelvin Reprodução

29/01/2021

Rio - Ainda faltam seis rodadas para o fim do Brasileiro, mas aos poucos, o Botafogo já começa a definir alguns assuntos a respeito do seu elenco para a próxima temporada. Além de Ebér Bessa, que deixou o clube carioca rumo ao futebol português, o Glorioso comunicou a mais três jogadores, que eles não atuam mais pela equipe no Campeonato Brasileiro.

De acordo com informações do portal "FogãoNet", o zagueiro Helerson, o volante Rentería e o atacante Kelvin estão fora dos planos do Botafogo para o restante do Brasileirão e não vão permanecer na equipe para a próxima temporada.



O defensor, revelado pelo Botafogo, havia sido emprestado para Portugal, foi afastado do elenco, reintegrado e ainda fez um jogo como titular, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O vínculo dele com o clube carioca vai até o fim de fevereiro.



O atacante Kelvin também tem contrato até o fim do Brasileiro. Ex-jogador de Vasco e Fluminense, ele fez apenas sete jogos e não balançou as redes. Já Carlos Rentería tinha contrato mais longo, até 2022, mas havia uma cláusula que permitia sua liberação sem custos. O colombiano fez apenas 12 partidas pelo clube.