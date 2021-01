Durcesio Mello Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 13:40

Rio - O Botafogo já iniciou o processo de reformulação para a próxima temporada, permanecendo ou não na Série A. Segundo informações do "globoesporte.com", o clube pretender ter um elenco com até 25 jogadores e com a folha salarial de R$ 2,5 milhões.

Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do clube, será um dos nomes responsáveis por essa reformulação, que terá a saída de alguns nomes e a chegada de outros. O valor de R$ 2,5 milhões já é próximo a folha salarial na qual o Alvinegro possui atualmente.

De acordo com o portal, o Cruzeiro, que não conseguiu o acesso para a Série A na atual temporada, teve R$ 3,5 milhões de gastos por mês com o elenco. Já as equipes que subiram (América-MG, Chapecoense e Cuiabá) gastam, mensalmente, entre R$ 1,2 e R$ 1,3 milhão.

Atualmente, o Botafogo está na última colocação do Brasileiro com 23 pontos. Faltam apenas seis rodadas para o fim do torneio e de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Glorioso tem 99% de risco de cair para a Série B.