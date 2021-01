Joel Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 19:44

Rio - Joel Santana está preocupado com a situação do Botafogo. Em seu canal no YouTube, o treinador chegou a chorar, disse não acreditar que o Glorioso possa escapar do rebaixamento e definiu as atuações recentes como "uma das maiores vergonhas da história".

"Estou de coração partido, isso já estava pronto não é de hoje, não pode trocar tanto de treinador como o Botafogo trocou. Você acha que o Paulo Autuori foi embora à toa? Bruno Lazaroni estava quieto fazendo o trabalho dele, tiraram ele. O Barroca é competente, tem experiência, mas já entrou dentro do tiroteio. Como vai consertar o time dentro do Brasileiro? O Botafogo contratou muitos jogadores sem qualidade e competência para jogar no Botafogo. Você acha que se faz time de futebol da noite para o dia? Não tem mais esse negócio. O Botafogo já foi. Desculpe a torcida, mas essa é a verdade. Como vai ganhar seis, sete jogos seguidos?", afirmou.

"O time do Botafogo já jogou com três zagueiros, dois zagueiros, com improvisação, com o Cícero de cabeça-de-área… Cícero não pode ser cabeça-de-área, conheço ele, é meia, ponta-de-lança, chega na área, tem bom cabeceio e chute, como vai jogar lá atrás? Colocou um jogador pesado (Rafael Forster) na cabeça de área e foi para a lateral, tão pesado que se machucou sozinho dando carrinho. A frente do Botafogo não existe. Se não chuta no gol, como vai fazer gol? E o nosso querido goleiro tomou um gol de infantilidade. Não foi chute forte, foi em cima dele, bateu na mão dele e levou a mão dele. É muito erro para uma equipe do porte do Botafogo. Infelizmente a nação botafoguense vai chorar no próximo campeonato. Não é possível o Botafogo somar 23 pontos", criticou Joel.

"Que saudade do Jairzinho, Paulo Cezar, Manga, Carlos Alberto Torres, Brito, Leônidas, Gerson, Heleno, Quarentinha… O que vem ao caso é que o Botafogo está passando uma das maiores vergonhas da sua história. Estivemos lá e ajudamos a fazer a história desse clube glorioso, pelo menos colaboramos. O hino diz “Tu és o Glorioso”. Não faz mais isso com o Botafogo, tem que ter respeito com o clube, com a história e com o que representa no futebol, com milhões de torcedores. O Botafogo reconhece seus ídolos e as pessoas que ajudaram. Pô, Montenegro, você não podia ter deixado chegar a isso. Te conheço e gosto de você, mas errou muito esse ano, pisou na bola. Botafogo, me desculpe a franqueza e a honestidade, falo de coração partido, tenho carinho enorme… Vamos ver se no futuro, vai ter que fazer trabalho profundo, tirar essa terra e colocar outra, que volte para a Primeira Divisão. Boa sorte", finalizou.