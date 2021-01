Bochecha VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 10:39

Rio - O Juventude está de volta à elite do futebol brasileiro, após 13 anos longe da Série A. Gustavo Bocheca, um dos bons nomes da campanha que levou o time gaúcho para à primeira divisão, mandou um recado para Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e ex-membro do Comitê Executivo do Alvinegro, enquanto celebrava o acesso.

"Depois de 13 anos, o Juventude está de volta à Série A! Sem dúvidas, um dos dias mais felizes da minha vida! Obrigado, Senhor! Obrigado aos verdadeiros pela torcida e à toda minha família por tudo! Só nós sabemos o que passamos no começo de 2020. Estamoos na Sériee A! “O Bochecha era só custo”, disse o amigão aí… Série AAAAAA", postou Bochecha.



A mensagem ironiza a declaração de Montenegro, que na época havia dito que Bochecha "nos últimos anos era só custo". Com a saída do jogador, o clube economizou R$ 1 milhão por ano.

Cria das categorias de base do Botafogo, o atleta foi liberado sem custos ao Juventude no meio do ano passado, mas manteve 42,5% dos direitos econômicos do jogador.