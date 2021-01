Rhuan Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2021 13:44

Rio - O Botafogo treinou neste domingo como preparação para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Palmeiras, na terça-feira. Os atletas Rhuan e Lecaros se apresentaram novamente com atraso. O mesmo havia ocorrido com Ênio, durante a semana.

Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, repreendeu os jogadores após a atividade no Estádio Nilton Santos.



"Será exigido o máximo de respeito com a instituição e com os próprios companheiros de trabalho. Não haverá tolerância com questões disciplinares e estamos modificando procedimentos internos para punir todos aqueles que não estejam totalmente comprometidos com o Botafogo", afirmou o diretor de futebol Eduardo Freeland.