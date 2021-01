Washington Corozo Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 15:33

Rio - A temporada está chegando ao fim, e o mercado da bola está começando a ficar agitado. Uma das especulações relacionada ao Botafogo, vem de fora do país. Trata-se do atacante equatoriano Washington Corozo, de 22 anos, do Sporting Cristal, do Peru.

As informações estão sendo veiculadas pelo canal “Dios, mi vieja y SC” e foi repercutida em sites esportivos do Equador, como o Ecuagol, e no latino-americano Bolavip. De acordo com eles, além do Botafogo, os cubes espanhóis como Real Betis e Villarreal, também estariam interessados no jogador.



Apesar da especulação, o portal "Fogão Net" apurou que não há interesse do Alvinegro em trazer o jogador.

"Não houve absolutamente nada. Ninguém da diretoria do Botafogo consultou", garantiu uma fonte à coluna do FogãoNET.