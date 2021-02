Kalou Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 12:56

Rio - O atacante marfinense Salomon Kalou, de 35 anos, não deverá permanecer no Botafogo, após o fim do Brasileiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube não tem interesse em mantê-lo e busca negociar com o jogador a rescisão do seu contrato.

O vínculo entre as partes tem uma cláusula que prevê a rescisão ao fim do Brasileirão, no dia 28 de fevereiro. Porém, é permitido somente a Kalou, caso tenha outras propostas ou o desejo de sair, efetuar o fim do contrato.

Kalou tem o maior salário do elenco botafoguense. Com a grande possibilidade de o clube carioca cair para a Série B, não haverá condições de arcar com os compromissos. A conversa do Botafogo com o agente do atleta vai deixar claro que, no modelo atual, o marfinense não terá garantia de salários pagos no time alvinegro.



De acordo com o site, a tendência é que aconteça um acordo para a saída do atleta. A passagem do jogador pelo Botafogo até o momento foi extremamente decepcionante. Ao todo, ele fez 25 jogos com a camisa alvinegra (12 como titular) e apenas um gol marcado.