Matheus Babi Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 13:13 | Atualizado 01/02/2021 13:21

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, o Botafogo viveu um dia de atraso em seus treinamentos. O zagueiro Marcelo Benevenuto e Matheus Babi se atrasaram para o treino desta segunda. Com isso, os dois jogadores estão fora do jogo contra o Palmeiras na próxima terça-feira.

"Optamos por tirar os atletas do jogo contra o Palmeiras. O momento pede uma rigidez um pouco maior. A resposta dos atletas a isso foi muito positiva, inclusive dos atletas que estão deixando de participar do jogo, pediram desculpas e entenderam. Na reunião de ontem a gente definiu isso como um acordo nosso e os outros atletas também entenderam que a hora é de mudar a chave. A gente tem uma sequência de jogos pelo Brasileiro e temos que aproveitar muito bem cada dia aqui. Essa é uma conduta que a gente não pode abrir mão", afirmou em entrevista à Botafogo TV, o diretor de futebol do clube, Eduardo Freeland.



No último domingo, o Glorioso já havia tido problemas com atrasos de jogadores. No último domingo, Ênio, Rhuan e Lecaros se atrasaram e foram repreendidos pelo clube em nota oficial. Ênio e Lecaros pediram desculpas nas redes sociais.



Em último lugar no Brasileiro, o Botafogo está virtualmente rebaixado para a Série B. De acordo com o matemático Tristão Garcia, a equipe carioca tem 99% de risco de cair para a Segundona.

