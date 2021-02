Marcelo Benevenuto e Matheus Babi estão entre os cinco desfalques afastados por indisciplina Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 15:21

São Paulo - À beira do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, com 99% de risco de queda, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, confirmou a escalação com muitos desfalques, por motivos disciplinares, para enfrentar o Palmeiras, campeão da Libertadores, nesta terça-feira, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. Entre os titulares afastados estão o zagueiro Marcelo Benevenuto e Matheus Babi.

Com escassas opções, o técnico Eduardo Barroca foi obrigado a promover novidades como o apoiador Cesinha, ex-Internacional, e Navarro, atacante do sub-20. Portanto, o Glorioso entrará em campo com a seguinte formação: Diego Cavalieri, Kevin, Sousa, Kanu, Sousa e Rafael Forster; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Cesinha, Rafael Navarro e Matheus Nascimento.

Além dos punidos Marcelo Benevenuto e Matheus Babi, os atacantes Rhuan, Ênio e Lecaros também foram afastados pelo atraso no treino de segunda-feira. Completam os desfalques, Victor Luis e Angulo, emprestados pelo Palmeiras, Gatito Fernández, Guilherme Santos, Lucas Barros, Pedro Raul e Bruno Nazário, machucados. Com a cabeça no Mundial de Clubes, o Palmeiras, que embarca nesta noite para o Qatar, só terá o goleiro Weverton como titular em campo.