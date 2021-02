Com muita dificuldade na armação, o Botafogo teve nas finalizações de fora da área uma alternativa para levar perigo ao Palmeiras César Greco/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 17:58

DIEGO CAVALIERI: Não teve culpa no gol do Palmeiras e fez defesas difíceis. Mais uma vez se destacou com a camisa alvinegra. NOTA 7,5

KEVIN: Exibição apática e pouco produtiva. Fraco na parte defensiva e nulo nas investidas ao ataque. NOTA 4

Publicidade

SOUSA: Seguro nas bolas aéreas e bom posicionamento na parte tática. NOTA 7

KANU: Um leão na marcação. Mais uma ótima partida do jovem defensor alvinegro, que esteve perto de ir para o futebol mexicano. NOTA 7

Publicidade

RAFAEL FORSTER: Saiu machucado logo no início de jogo, com uma entorse grave no tornozelo esquerdo. SEM NOTA

HUGO: Deu mole na marcação no gol do Palmeiras. Nos demais momentos, cumpriu bem o seu papel. NOTA 5

Publicidade

CAIO ALEXANDRE: Em alguns momentos pareceu estar desconcentrado no jogo, perdido na marcação, mas evoluiu na segunda etapa. NOTA 6

JOSÉ WELISON: Errou passes bobos no meio de campo. Jogador comum na transição do setor defensivo ao ofensivo. NOTA 6

Publicidade

ROMILDO: Não comprometeu e fez uma partida burocrática. NOTA 6

LUIZ OTÁVIO: Entrou no fim e pouco fez em campo. SEM NOTA

Publicidade

CESINHA: Fez uma partida ruim na primeira etapa e melhorou no segundo tempo, principalmente nos contra-ataques. NOTA 6,5

KAYQUE - Entrou nos acréscimo. SEM NOTA

Publicidade

NAVARRO: Marcou um golaço no segundo tempo e mostrou que tem condições de ser titular no time do Botafogo. NOTA 8

KALOU: Foi acionado nos minutos finais e nada fez em campo. SEM NOTA

Publicidade

MATHEUS NASCIMENTO: Jovem, mas com maturidade de gente grande. Participou do lance do gol de Navarro. NOTA 7

DAVI ARAÚJO: Acionado nos acréscimos. SEM NOTA

Publicidade

BARROCA: Fez o que estava ao seu alcance na partida contra o Palmeiras. Com a queda à Série B cada vez mais iminente, o treinador, que deve ficar em 2021, está fazendo testes no time já pensando na próxima temporada. NOTA 6,5