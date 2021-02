Forster sofreu uma preocupante torção no tornozelo esquerdo e será reavaliado nesta quarta-feira Vítor Silva/Botafogo

Rio - Vítima de uma grave torção no tornozelo esquerdo, Rafael Forster preocupa o departamento médico e corre o risco de desfalcar o Botafogo no decisivo confronto com o Sport, sexta-feira, no Nilton Santos. Com 99% de risco de rebaixamento, apenas a vitória pode renovar o rarefeito fôlego na árdua disputa para seguir na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Escalado na lateral esquerda, o curinga se machucou depois de uma disputa pelo alto, no início do jogo com o Palmeiras, nesta terça-feira.

Em contrapartida, Eduardo Barroca voltará a contar com Victor Luis. Emprestado pelo Verdão, ele, a exemplo de Angulo, não participaram do confronto no Allianz Parque por força de contrato. O treinador ainda não sabe se contará com Bruno Nazário e Pedro Raul, que se recuperam de lesões musculares.

A situação de Marcelo Benevenuto, Ênio Rhuan, Lecaros, Matheus Babi, punidos e não relacionados para enfrentar o Palmeiras devido ao atraso no treino de segunda-feira, será reavaliada pela diretoria, principalmente após a boa atuações de nomes como Sousa, Cesinha e Rafael Navarro.