Publicado 04/02/2021 19:32

Rio - Buscando um novo planejamento para a próxima temporada, o Botafogo deverá mudar também no seu uniforme. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o clube carioca está insatisfeito com a Kappa e não deverá renovar o contrato com a marca italiana.

Atual fornecedora de material esportivo do clube carioca, a empresta em contrato com o Botafogo até o meio do ano. O Alvinegro se queixa de problemas na distribuição, que acarretam na constante falta de materiais para vender.



Segundo o portal, existe uma análise interna de que o Glorioso foi “deixado de lado” depois que a Kappa fechou acordo com o Vasco. As novas camisas 2 e 3 do clube carioca não foram lançadas. A decisão sobre a nova fornecedora de material esportivo deverá ficar a cargo do CEO, que ainda não foi definido.