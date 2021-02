Felipe Neto Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 15:23 | Atualizado 04/02/2021 15:24

Rio - Vem coisa boa por aí? O youtuber e ex-patrocinador do Botafogo, Felipe Neto, postou uma mensagem enigmática através das redes sociais sobre o Glorioso que agitou os torcedores e os deixou curiosos.

Felipe foi questionado sobre como ele estava em relação à péssima, situação que o clube vem vivendo. Foi então que o empresário acabou revelando que há novidades próximas.

VEM COISA BOA POR AI?

O Felipe neto perguntado em seu Insta na noite de ontem sobre o Botafogo, respondeu que está triste, mas por algum motivo específico ( não revelado) ontem ele ficou otimista em relação ao clube. Disse que mais pra frente nós saberemos pic.twitter.com/6Kr9PJPd0M — Botafogo- Não Se compara (@botafogo_NSC) February 4, 2021

“Estou triste mas, se tem algum botafoguense me acompanhando aí, hoje eu fiquei otimista. Ainda não posso dizer o motivo, mas, mais para frente, vocês vão saber”, afirmou.

Precisando de motivos para sorrir, os torcedores passaram a madrugada elaborando teorias sobre a fala de Felipe Neto. Segundo o site "fogão.net", entre as possibilidades, um novo patrocínio, uma reformulação no plano de sócio torcedor e até mesmo uma marca própria para uniformes e produtos licenciados, já que a Kappa não deve permanecer como fornecedora do clube.



Atualmente o Botafogo amarga a última colocação do Brasileirão, com 24 pontos. O Alvinegro volta a campo nesta sexta-feira, contra o Sport, às 20h no Nilton Santos. Um tropeço pode garantir, matematicamente, o rebaixamento do clube.