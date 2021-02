Ronald Divulgação/Botafogo-SP

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 19:07 | Atualizado 04/02/2021 19:07

Rio - Visando a reformulação do elenco para a temporada de 2021, o Botafogo já tem seu primeiro reforço. Segundo o site "ge.com", Ronald já assinou um pré-contrato com o atacante, e agora está negociando com o Botafogo-SP para que o atleta seja liberado antes de maio, mês que termina seu contrato.

O clube paulista está exigindo uma compensação para liberar o atacante antes do prazo. A intenção do Botafogo é que Ronald já integre o elenco para o Cariocão e as fases iniciais da Copa do Brasil.

Publicidade

Segundo informações da "Rádio Tupi", o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland e, Paulo Pelaipe, responsável pela pasta do clube de Ribeirão Preto, estão negociando um acordo entre os times xarás.

Ronald foi um dos destaques do clube na Série B deste ano com cinco gols e três assistências, apesar disso, não conseguiu impedir o rebaixamento do time.