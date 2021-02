Punido, Marcelo Benevenuto deve começar o jogo no banco de reservas contra o Sport Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 15:57

Rio - O Botafogo abrandou a punição imposta a Marcelo Benevenuto e Matheus Babi. Titulares, os dois jogadores chegaram atrasados no treino de segunda-feira e não foram relacionados para enfrentar o Palmeiras. No jogo de 'vida ou morte' contra o Sport, nesta sexta-feira, às 20h, no Nilton Santos, a dupla volta a ser opção, mas como opção no banco de reservas. A informação é da 'Rádio Tupi'.

O atacante Lecaros, que tem ganhado mais minutos com Eduardo Barroca, foi outro que irritou a comissão técnica pelo atraso e, assim como os demais, não foi relacionado para o jogo em São Paulo. Com muitos desfalques, Barroca deixará o peruano como alternativa para o decorrer do jogo.

O Botafogo não contará com os goleiros Gatito Fernández e Diego Cavalieri, Rafael Forster, Bruno Nazário e Pedro Raul, machucados. Em compensação, Victor Luis volta a ser opção na lateral esquerda. O Botafogo deve entrar em campo com a seguinte formação: Diego Loureiro, Kevin, Sousa, Kanu e Victor Luis; José Welison, Romildo, Caio Alexandre e Cesinha; Matheus Nascimento e Rafael Navarro.

Com 24 pontos, o Botafogo ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro e está a 11 do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma derrota decreta o rebaixamento do clube para a Série B.