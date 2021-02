Jogadores do Botafogo cabisbaixos após mais um fracasso na temporada Reprodução/Sportv

Por MH

Publicado 05/02/2021 21:59

DIEGO LOUREIRO: Não teve culpa no gol do Sport, que foi de pênalti, e fez boas defesas. NOTA 6

KEVIN: Apático no setor defensivo e inofensivo nas investidas ao ataque. Jogador comum. NOTA 4

Publicidade

KANU: Partida segura e organizada no ponto de vista tático. Tem tudo tudo para crescer ainda mais no Botafogo. NOTA 7

SOUZA: Grata surpresa no fim do Brasileirão. Será útil na temporada 2021. NOTA 7

Publicidade

VICTOR LUÍS: Muita disposição e vontade, mas pouco futebol. Cansou no segundo tempo. NOTA 6

HUGO: Entrou com vontade e cumpriu bem o seu papel. NOTA 6

Publicidade

JOSÉ WELISON: Bem nos desarmes e também nas chegadas surpresas ao ataque, com chutes de longa distância. NOTA 7

CAIO ALEXANDRE: Foi bem na organização das jogadas. Conseguiu fazer bons passes para quebrar a linha defensiva do Sport. NOTA 6,5

Publicidade

ROMILDO: Não foi bem e acabou sendo substituído na segunda etapa. NOTA 5

MATHEUS BABI: Longe de ser aquele atacante que fez a torcida ficar empolgada. NOTA 5

Publicidade

CESINHA: Fez boas jogadas no ataque, sendo uma boa opção para o setor ofensivo alvinegro. NOTA 6,5

NAVARRO: Fez bem o papel de centroavante, sendo uma espécie de pivô e segurando a marcação adversária. NOTA 7

Publicidade

KALOU: Ficou pouco mais de dez minutos em campo e nada fez. NOTA 5

MATHEUS NASCIMENTO: Pouca idade e muito futebol. Apesar de ter apenas 16 anos, mostrou, mais uma vez, personalidade e chamou a responsabilidade, com boas jogadas e finalizações. NOTA 8

Publicidade

LECAROS: Entrou no fim. SEM NOTA

BARROCA: Não tinha muito o que fazer. Tentou todas as possibilidades para melhorar o time e fugir do rebaixamento, mas foi em vão. Vai ficar marcado como o técnico que trabalhou na terceira queda à Série B na história do clube.